Cibo scaduto da 20 anni ispezioni e sequestri dei Nas nei rifugi in Appennino

Oltre 700 chili di carni (daino, cervo, cinghiale, bovino), trote salmonate, salumi, latticini, bevande e altri alimenti scaduti, anche da più di 20 anni. È il quantitativo sequestrato dai carabinieri del Nas di Bologna - per un valore di circa 35mila euro - nei controlli effettuati nell'ultimo mese in rifugi, punti di ristoro e locande di montagna nell'Appennino emiliano-romagnolo. Si trattava di alimenti che venivano utilizzati nella preparazione dei piatti da servire a clienti ed escursionisti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cibo scaduto da 20 anni, ispezioni e sequestri dei Nas nei rifugi in Appennino

In questa notizia si parla di: anni - rifugi - appennino - cibo

Carne scaduta da 20 anni, escrementi di topo e selvaggina in bagno: 700 chili di cibo sequestrato nei rifugi dell’Emilia Romagna - Bologna, 25 luglio 2025 — Settecento chili di cibo pronti per finire nei piatti di turisti ed escursionisti, ma sequestrati prima che potessero arrivare a tavola.

Cibo scaduto da 20 anni e pavimenti pieni di escrementi di topi: cosa si nascondeva nei rifugi in Appennino - I carabinieri del Nas di Bologna hanno sequestrato merce per un valore di circa 35mila euro al termine dei controlli eseguiti nell'ultimo mese in rifugi, punti di ristoro e locande di montagna nell'Appennino emiliano-romagnolo.

Rifugi da incubo: cibo scaduto da 20 anni, carne congelata nel bagno ed escrementi di topo - Cibo scaduto da oltre vent'anni, deiezioni nei magazzini in cui venivano conservati gli alimenti e un lungo elenco di orrori assortiti.

Cibo scaduto da 20 anni: i risultati delle ispezioni Nas nei rifugi in Appennino Vai su Facebook

Cibo scaduto da 20 anni, ispezioni Nas nei rifugi in Appennino; Carne scaduta da 20 anni, escrementi di topo e selvaggina in bagno: 700 chili di cibo sequestrato nei rifugi dell’Emilia Romagna; Rifugi da incubo: cibo scaduto da 20 anni, carne congelata nel bagno ed escrementi di roditori.

Cibo scaduto da 20 anni, ispezioni Nas nei rifugi in Appennino - Oltre 700 chili di carni (daino, cervo, cinghiale, bovino), trote salmonate, salumi, latticini, bevande e altri alimenti scaduti, anche da più di 20 anni. Si legge su msn.com

Cibo scaduto da 20 anni e altre irregolarità: ispezioni dei Nas nei rifugi dell'Appennino fra Bologna e la Romagna - Oltre 700 chili di carni (daino, cervo, cinghiale, bovino), trote salmonate, salumi, latticini, bevande e altri alimenti scaduti, anche da più di 20 anni. msn.com scrive