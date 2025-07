Ciao nonno sono io Attenzione alle truffe

Ogni tanto ci provano e per la legge dei grandi numeri qualche volta ci riescono a portare a segno il colpo rubando soldi, denaro e soprattutto creando uno stato di profonda umiliazione nelle vittime del raggiro. L’altro pomeriggio a diversi numeri telefonici fissi di abitazioni della città sono arrivate chiamate utilizzando la stessa tecnica. Alla risposta, spesso di persone anziane, è scattata la recita ben studiata da parte dei truffatori. A seconda della voce dall’altro capo della cornetta l’interlocutore, in perfetto italiano senza inflessioni, si è spacciato per “nipote“ chiedendo al nonno oppure la nonna se fosse solo in casa e avesse bisogno di qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ciao nonno, sono io" . Attenzione alle truffe

In questa notizia si parla di: sono - ciao - nonno - attenzione

“Ciao mamma, sono io”. Messaggio truffa su WhatsApp, cosa succede se rispondi - Tutto comincia con un messaggio semplice, quasi rassicurante: “Ciao mamma”. Poche parole, abbastanza per sciogliere il cuore e spegnere ogni sospetto.

Ballini, da Bologna alla nazionale thailandese: "Ciao Italia, qui sono rinato e sono felice" - Nato a in Italia da padre italiano e madre thailandese, cresciuto nel Cesena, a 19 anni si è ritrovato senza squadra.

Ieri Matteo Rover ha firmato ed è salito in ritiro a Toano. "Ciao tifosi, sono arrivato. Vi aspetto carichi allo stadio» - "Ciao tifosi sono arrivato, finalmente! Forza Regia e ci vediamo allo stadio! Carichi, come sempre". Ecco le prime parole di Matteo Rover, ultimo acquisto in casa granata.

Ciao Bruno! Voce del calcio e socio di Ac; Fedez, morta la nonna Luciana: il commovente post social; BARONE CANAVESE – Aiuto mamma mi sono ferita alla gola!!”: Attenzione alle truffe telefoniche.

"Tanta attenzione per il sociale" - Il Resto del Carlino - L'amministrazione ha sostenuto le associazioni cittadine, riaprendo la vecchia casa di riposo e il centro demenze Nonno Mino. Segnala ilrestodelcarlino.it