Ci sono Robbie Williams Kid Cudi Baby Gang Ele A tra i nuovi singoli del 25 luglio

Artisti emergenti, affermate popstar e senatori del panorama musicale, compongono il puzzle dei nuovi singoli in arrivo oggi 25 sulle piattaforme e nelle radio nostrane. Robbie Williams – Spies: Un brano dal indie pop, secondo estratto da Britpop (in uscita il 10 ottobre), è caratterizzato dal suono della chitarra e con un inciso immediatamente orecchiabile, scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. Kid Cudi – Grave: Nel nuovo singolo, l ’artista riflette sul concetto di salvezza e su come questa si possa ottenere solo grazie alla propria resilienza, trovando la forza di rialzarsi ogni volta che si cade. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ci sono Robbie Williams, Kid Cudi, Baby Gang, Ele A tra i nuovi singoli del 25 luglio

