Ci sono 19 etichette da gustare In centro per ‘Falerio d’aMare’

Il Falerio e il Falerio Pecorino vendemmia 2024 protagonisti per il 21esimo anno di un concorso che abbina la promozione di questa Doc, di cui ricorre il 50esimo anno, a piatti ideati da attività di ristorazione che, di anno in anno, si divertono a creare pietanze sempre nuove e diverse da abbinare alle etichette in gara: 'Falerio d'aMare' è tutto questo e oggi, dalle ore 18,30, in centro città, c'è l'atteso gran finale. Il concorso è promosso da Confartigianato del presidente Lorenzo Totò con Milena Sebastiani che ne è la principale anima e da Ais Marche, col patrocinio di Comune e Regione, con il plauso dell'assessore al turismo, Elisa Torresi e del consigliere regionale Andrea Putzu.

