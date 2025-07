Ci chiedevano di pagare in nero Tutta la verità sulle cene di Ricci

Parla il titolare di un catering che ha impiattato i banchetti elettorali del candidato dem nelle Marche: «Un’azienda pubblica avrebbe dovuto coprire parte della spesa. E ci proposero pure soldi sottobanco». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Ci chiedevano di pagare in nero». Tutta la verità sulle cene di Ricci

