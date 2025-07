Chloé Zhao ha difficoltà con il nuovo film escluso a Venezia 2025 bersagliato da critiche feroci

Nonostante le aspettative, Hamnet di Chloé Zhao non sarà presentato a Venezia: il pubblico dei test screening parla di "pornografia della miseria". Hamnet, il nuovo film diretto da Chloé Zhao, doveva segnare un grande ritorno dell'autrice premiata con l'Oscar per Nomadland, ma le prime reazioni sembrano indicare tutt'altro scenario. Atteso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, il film è stato invece escluso dal programma ufficiale, e si vocifera che i risultati poco convincenti delle proiezioni di prova siano stati decisivi. Le prime reazioni non convincono il pubblico Secondo fonti vicine alla produzione, le reazioni ai test screening di Hamnet sarebbero state tiepide, se non addirittura negative. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

