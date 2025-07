Chivu Inter l’allenatore sorprende | altra visita in sede emerge questa volontà

Chivu Inter, le ultime sul modo di vivedere il ruolo del nuovo allenatore nerazzurro durante il ritro estivo. Tutti i dettagli in merito. Per Cristian Chivu, quella di ieri è stata l’ennesima giornata intensa e operativa. L’allenatore dell’ Inter è stato avvistato nel pomeriggio tra Appiano Gentile e viale della Liberazione. Impegnato su piĂą fronti, Chivu si sta confermando una figura centrale nel nuovo corso nerazzurro, non solo per il lavoro sul campo ma anche per la sua presenza costante in sede. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il blitz di ieri in sede è il terzo da quando Chivu è rientrato dagli Stati Uniti, segno evidente di quanto voglia partecipare attivamente alla vita del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, l’allenatore sorprende: altra visita in sede, emerge questa volontĂ

In questa notizia si parla di: inter - allenatore - chivu - sorprende

