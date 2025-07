Negli ultimi mesi sono state annunciate alcune chiusure di sportelli bancari soprattutto nelle frazioni periferiche, come Cava, Carpinello e Ronco da parte dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. "Se la rete bancaria collegata a tale istituto ancora nel 2022 contava ben 8 sedi in città , oggi le filiali presenti sono scese a 6 – ricordano i consiglieri comunali Dem, Federico Morgagni ed Elisa Massa –, con la prospettiva di arrivare, nel giro di pochi mesi, a sole 3 sedi, a seguito della chiusura delle filiali di Cava-Villanova, Carpinello e Ronco". La progressiva chiusura delle sedi degli istituti di credito non è un problema solo forlivese – negli ultimi 15 anni, infatti, in Italia sono state chiuse oltre 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Chiusure di altri sportelli bancari. Servizi di prossimità da garantire"