Chiesa di Sant' Ivo alla Sapienza siglato l' accordo per la riapertura del capolavoro barocco

Un capolavoro barocco riapre al pubblico, nell'anno del Giubileo. Si tratta della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, firmata da Francesco Borromini. Riapre la chiesa di Sant'Ivo alla SapienzaLa riapertura sarĂ possibile grazie ai lavori di restauro, che si concluderanno entro fine 2025, prima dei.

A Roma è stata raggiunta un'intesa per la riapertura della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, capolavoro barocco di Francesco Borromini, dopo il restauro previsto entro il 2025 con la collaborazione di ...