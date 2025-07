Chi è Rebecca Ruffinengo la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Simone

Rebecca Ruffinengo è la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Simone. Dopo il loro avvicinamento il personal trainer ha avuto un confronto con la fidanzata Sonia e la coppia si è separata, mettendo fine ad una relazione che durava da sei anni. Chi è la tentatrice Rebecca di Temptation Island 2025. Come hanno fatto altri tentatori di Temptation Island 2025, anche Rebecca si è raccontata ai microfoni di Witty Tv. La giovane tentatrice dello show di Maria De Filippi ha 22 anni e vive a Torino, lavora come hostess di volo e ha una passione per i cani, sua madre infatti fa l’allevatrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

