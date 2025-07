Chi è Irene Capuano la compagna di Francesco Arca

Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca, legata all’ex tronista e attore ormai da diversi anni e mamma di Maria Sole e Brando Maria. Chi è Irene Capuano. Classe 1978, Irene Capuano è nata a Roma e ha lavorato in passato come modella. Non solo: Irene ha anche preso parte a Uomini e Donne, programma cult di Maria De Filippi, come corteggiatrice. Dopo aver corteggiato Fernando Vitale nel 2006, ha vissuto una storia d’amore con Thomas De Gasperi, cantante degli Zero Assoluto. Nel suo passato sentimentale c’è anche una relazione con Alessandro Terzigni. Appassionata di tatuaggi e amatissima su Instagram, Irene Capuano oggi è una mamma a tempo pieno. 🔗 Leggi su Dilei.it

