Chi è Annachiara Zoppas la fidanzata di Vittorio Brumotti | La tengo nascosta

In una recente intervista al Corriere della Sera, Vittorio Brumotti ha parlato della sua fidanzata Annachiara Zoppas con la quale ha una relazione dal 2018. L’inviato di Striscia La Notizia aveva già parlato della compagna in una vecchia intervista in cui aveva dichiarato: “Quattro anni fa ho incontrato Annachiara, una donna pazzesca. È molto più giovane di me, ha solo 30 anni, e mi stupisce ogni giorno. È una tosta, legge tantissimo, ama il design e come me adora viaggiare. Lei è tante donne insieme e ha una visione ampia della vita. Il prossimo viaggio lo vorremmo fare in Bhutan, un piccolo stato himalayano, a studiare il buddhismo. 🔗 Leggi su Tpi.it

