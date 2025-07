Napoli – Aveva giĂ conquistato i titoloni dei giornali quando è riuscito a riportare in Italia uno dei marchi storici del nostro Paese, la Plasmon, e ha rilevato uno dei simboli del made in Italy: lo stabilimento della Cinzano. Nato a Campagna, 61 anni, Angelo Mastrolia ha mosso i primi passi nell’azienda di famiglia. Dopo le operazioni Plasmon e Cinzano, il suo gruppo è diventato il primo del Paese per livelli occupazionali e il secondo per fatturato. Angelo Mastrolia e la scalata (silenziosa) a Carrefour Italia: un miliardo per mille supermercati, rinasce il marchio GS Mastrolia, classe 1964, originario di un piccolo comune a pochi chilometri da Salerno, ha compiuto un ulteriore balzo in avanti diventando il secondo gruppo alimentare italiano per fatturato e il primo per numero di dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Angelo Mastrolia, l’uomo da 3,2 miliardi dell’affare Carrefour: dall’azienda di famiglia a Salerno alla Borsa di Londra