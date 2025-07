Chi è Angelo Mastrolia l’imprenditore salernitano che ha rilevato i supermercati Carrefour in Italia

Angelo Mastrolia è l’imprenditore al centro dell’ acquisizione del 24 luglio di Carrefour Italia sulla base di una valutazione di circa 1 miliardo di euro. È proprio lui, infatti, il presidente esecutivo del cda dell’italiana NewPrinces che ha chiuso l’accordo, con il quale il gruppo è diventato il secondo in Italia per fatturato e il primo per livelli occupazionali nel settore alimentare. Mastrolia è un industriale di 61 anni originario di Campagna, in provincia di Salerno. Inizia la sua carriera nell’azienda di famiglia, la Piana del Sele Latteria, per poi diversificare gli investimenti: dall’immobiliare alla fornitura di arredi per imbarcazioni di lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi è Angelo Mastrolia, l’imprenditore salernitano che ha rilevato i supermercati Carrefour in Italia

