Chi è Angelo Mastrolia l’imprenditore italiano che ha rilevato i supermercati Carrefour

Il manager dietro l’acquisizione dei supermercati Carrefour  in Italia, affare da circa un miliardo di euro, si chiama Angelo Mastrolia. È il presidente esecutivo del Cda NewPrinces  che, a seguito dell’operazione, è diventata il secondo gruppo italiano alimentare per fatturato e il primo per livelli occupazionali. L’imprenditore è già al lavoro per far crescere ancora di più il suo gruppo e punta a un aumento del fatturato da miliardi di euro. Chi è Angelo Mastrolia. Angelo Mastrolia è un industriale di 61 anni  proveniente da Campagna (Salerno). Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera nella latteria di famiglia, per poi diversificare gli investimenti nel leasing, nel settore immobiliare e nella nautica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

