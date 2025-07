La serie televisiva The Rookie si prepara a tornare in onda con la sua ottava stagione, prevista per l’inizio del 2026. La narrazione ruota attorno alle vicende dei personaggi principali, tra cui il rapporto tra Tim Bradford e Lucy Chen, noto come Chenford. Nonostante le aspettative di un loro riavvicinamento durante la settima stagione, questa storyline ha incontrato diverse difficoltà che hanno lasciato i fan insoddisfatti. In questo approfondimento si analizzano gli sviluppi recenti e le prospettive future della coppia più amata dello show. il rapporto tra tim e lucy nella stagione 7 di the rookie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Chenford deve tornare insieme in stagione 8 per salvare rookie season 7