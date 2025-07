Piccoli cuochi crescono a Portomaggiore. Continua il corso di cucina, coordinato dalla Cooperativa Serena Ferrara, che rientra nelle attività del progetto Geco13 e che vede protagonisti i ragazzi del Centro di Aggregazione di Portomaggiore all’interno dell’ oratorio San Carlo. Sotto la supervisione del community manager Giovanbattista Morini e dello Chef Antonio Stabellini, il corso punta a valorizzare i giovani talenti portandoli in una cucina professionale, dove andranno a realizzare un " tortello " partendo dalla sfoglia, per poi passare al ripieno e al condimento. Il gruppo degli " Chef in erba " è quanto di più eterogeneo ci si immagini e abbraccia diverse culture, valore aggiunto per creare una pietanza che avrà un risultato finale veramente unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Chef in erba’, via al corso di cucina