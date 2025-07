Chef e pizzaioli a scuola per apprendere i segreti del pomodoro San Marzano dop

Un frutto d’eccellenza come il pomodoro San Marzano DOP necessita di aggiornamenti dedicati per gli operatori del settoreIl pomodoro San Marzano viene coltivato soprattutto nella regione Campania, fra Napoli e Salerno, il nome proviene dalla città di San Marzano sul Sarno e presenta un sapore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: marzano - pomodoro - chef - pizzaioli

‘È San Marzano solo se è DOP’, l’iniziativa del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano - Tempo di lettura: 3 minuti È San Marzano solo se è DOP, è questo il messaggio della serata organizzata dal Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP presso la propria sede a Villa Lanzara a Sarno.

Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP - È San Marzano solo se è DOP, è questo il messaggio della serata organizzata dal Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP presso la propria sede a Villa Lanzara a Sarno.

San Marzano Land, ad Acerra si celebra il pomodoro San Marzano - Lunedì 21 luglio ad Acerra si terrà San Marzano Land, l’evento che inaugura la stagione di raccolta del pomodoro San Marzano, simbolo d’eccellenza della Campania nel mondo.

Solania Srl. Steve Monite · Only You. 21 LUGLIO – UNA GIORNATA DI SAPORE, PASSIONE E TERRITORIO Chef. Pizzaioli. Professionisti del gusto. Un unico ingrediente a unirli tutti: il pomodoro San Marzano. Alla Tenuta Don Eugenio, tra mani in pasta, Vai su Facebook

Donato Ascani ci dice come pure a Venezia ci sia una pizzeria che merita davvero; Aspettando il mio San Marzano 2025: nasce il San Marzano Village; Nolano celebra il pomodoro San Marzano con pizzaioli, chef ed esperti.

Formazione permanente della Solania per chef e pizzaioli nella San Marzano Academy - Per far meglio apprezzare il frutto "d'Oro" Lunedì scorso a San Valentino Torio, in Provincia di Salerno, nei campi di Solania presso la Tenuta Don Eugenio si ... Da napolivillage.com

Aspettando il mio San Marzano 2025: nasce il San Marzano Village - Si è tenuta lunedì 21 luglio l’attesa edizione 2025 di Aspettando il mio San Marzano, evento annuale organizzato da Solania Srl che celebra l’oro rosso dell’Agro Sarnese- ilroma.net scrive