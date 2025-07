Che succede tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales? Lui la invita fuori e lei…

Nelle ultime settimane, le cronache rosa si sono concentrate su una coppia molto amata del panorama televisivo italiano: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Dopo mesi di voci insistenti, indiscrezioni e sospetti, è arrivata la conferma ufficiale della separazione. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Fabrizio Corona, che ha tirato in ballo l’influencer Martina Ceretti in una storia a dir poco intricata. Ma c’è un altro nome che ha iniziato a circolare con insistenza accanto a quello dell’attrice spagnola: Stefano De Martino. Il conduttore napoletano, tra relax in barca e nuovi flirt, sembra aver rivolto le sue attenzioni proprio a Rocio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Che succede tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales? Lui la invita fuori e lei…

