- La storia è questa: un furgone è parcheggiato sulle strisce bianche ma “sforava” sulla pista pedonale attinente la piazzola di sosta; un bambino arriva in bicicletta, perde il controllo, sbatte contro il furgone e cade in terra; il papà chiama i vigili per dare “una lezione civica” al bambino; e due mesi dopo si vede recapitare una multa per non aver tenuto sotto controllo il figlio. Ovviamente il tizio in questione ne ha fatto un caso di Stato e ha coinvolto i giornali, come se i vigili avessero commesso chissà quale tremenda ingiustizia. Non è così. E sapete perché? Perché mister-lezione-di-civismo avrebbe dovuto sapere che suo figlio, in bicicletta non poteva andare sulla corsia pedonale e avrebbe dovuto circolare sulla strada, facendo attenzione a non colpire il furgone parcheggiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che schiaffone a Macron, non esultate per il Time e Garlasco: quindi, oggi...