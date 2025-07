Che fine ha fatto il Bonus psicologo 2025 | perché ci sono ritardi e molti rischiano di non riceverlo

Oggi, 25 luglio, sarebbe dovuta partire ufficialmente la finestra per fare domanda per il Bonus psicologo 2025, il contributo fino a 1.500 euro per le sedute di psicoterapia per chi ha un Isee sotto 50mila euro. Tuttavia manca il decreto attuativo e il click day potrebbe slittare ad agosto.¬†Inoltre i fondi stanziati sarebbero insufficienti per coprire tutte le richieste (si stima appena 6.300 su oltre 400mila). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonus psicologo 2025, tagliati i fondi: quando è previsto il click day - Via libera al Bonus psicologo 2025: il decreto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni introduce nuove regole e conferma il contributo fino a 1.

Bonus Psicologo 2025: al via il nuovo aiuto da 1.500 euro, ecco chi pu√≤ richiederlo e come fare domanda - Arriva il bonus psicologo 2025, un sostegno fino a 1.500 euro per garantire supporto psicologico a un numero sempre pi√Ļ ampio di cittadini: si stima che almeno 8mila persone potranno beneficiarne.

Bonus psicologo, arrivano le risorse per il 2025: novità e requisiti - Il bonus psicologo torna anche nel 2025, con alcune novità e un rifinanziamento da 9,5 milioni di euro.

Posso andare da uno psicologo gratuitamente? Sì, ma per ora no: guida al bonus psicologo 2025 - Bonus psicologo 2025: ecco come funziona, chi può richiederlo e quando sarà attivo il click day per ottenere sedute gratuite ... Come scrive tag24.it