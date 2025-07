Che cos’è il turismo astronomico il nuovo modo di viaggiare a ricerca delle stelle

Sempre più viaggiatori scelgono cieli incontaminati e mete rurali per osservare stelle, pianeti, aurora boreale ed eclissi: l'astro turismo si afferma come nuovo trend sostenibile del 2025.

AL ZUC SOTTO LE STELLE edizione speciale Notte di San Lorenzo (Notte delle stelle cadenti) Domenica 10 Agosto 2025 – dalle 21:30 alle 24:00 Giardino del Ristorante Al Zuc – Via del Ciuch 9, Pagnacco (UD) Una serata speciale per osservare il cie Vai su Facebook

Stelle e turismo: dove andare per vedere le stelle ad agosto | iO Donna - Un modo di viaggiare attento alla sostenibilità» spiega Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly ( astronomitaly. Si legge su iodonna.it