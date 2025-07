ChatGPT Agent è disponibile in Italia | cosa può fare e che limitazioni ha

A pochi giorni dal lancio ufficiale, ChatGPT Agent arriva anche in UE. È l’agente IA di ChatGPT che può fare cose e navigare in internet visitando siti al posto dell’utente. Ma serve? E quanto è affidabile?. 🔗 Leggi su Dday.it Š Dday.it - ChatGPT Agent è disponibile in Italia: cosa può fare e che limitazioni ha

ChatGpt ora può fare “tutto” al posto nostro: come funziona e come usare al meglio Agent - La nuova funzione del chatbot lanciata da OpenAI offre un agente intelligente per portare a termine attività digitali complesse, come l’organizzazione dell’agenda, la stesura di presentazioni o di report in Excel.

Sabato mattina, relax e lavoro. Sto lavorando con Grok4 Heavy e devo dire che, al di la dei benchmark che sono molto positivi ( basta fare una ricerca), rappresenta forse l’AI Multi Agent migliore al momento disponibile sul mercato. Quando hai 4 agenti che la Vai su Facebook

#ChatGPT ha lanciato la "ModalitĂ Agente" che combina le funzioni di Operator (browsing) e Deep Research (ricerca). Gli utenti Pro hanno 400 messaggi al mese. I Plus hanno 40 messaggi mese. Non disponibile in Europa. Vai su X

L’Agente ChatGPT sbarca anche su Mac, ecco come funziona - L’agente AI esegue compiti complessi per te, dal web browsing alla creazione di slide. Riporta ispazio.net

Come funziona ChatGPT Agent, l'agente AI operativo di OpenAI - ChatGPT Agent è un nuovo strumento di OpenAI che esegue compiti complessi come navigare sul web o compilare i moduli, autonomamente. Secondo msn.com