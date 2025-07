La tennista Charlotte Robillard Millette incanta Instagram evocando Pamela Anderson: ecco come ha conquistato il cuore dei suoi follower. Non ha dovuto fare grandi cose, per accendere l’entusiasmo dei suoi follower. Le è bastato pubblicare una fotografia, fondamentalmente molto semplice in termini di contesto, posa e prospettiva, et voilĂ , l’effetto sorpresa in un attimo era servito. E, con esso, l’accostamento immediato ad una delle icone piĂą emblematiche e rappresentative dei favolosi anni Novanta: l’esplosiva Pamela Anderson. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Charlotte Robillard ricorda Pamela Anderson: il look social conquista tutti