Certosa di Padula aperta anche il martedì | il Comune chiede l’estensione dell’orario e l’uso gratuito di altri spazi monumentali

L' Amministrazione comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, a seguito della decisione recentemente comunicata dalla Direzione regionale Musei Campania di garantire l'apertura continuativa della Certosa di San Lorenzo anche il martedì durante il periodo estivo (luglio e agosto) — accogliendo così la richiesta avanzata dalla stessa Amministrazione a marzo dello scorso anno, nella nota integrativa all'accordo di valorizzazione stipulato tra il Polo Museale della Campania e il Comune di Padula — ha tuttavia ribadito la necessità di estendere tale apertura anche ai mesi di marzo, aprile e maggio.

