SONDRIO Proprio in un periodo nel quale il tema dei dazi è piĂą che mai all’ordine del giorno, la Camera di commercio di Sondrio annuncia un prossimo, significativo passo avanti nella semplificazione delle procedure amministrative per le imprese locali. A partire dal 1° ottobre 2025, infatti, l’emissione dei certificati d’origine, ovvero i documenti che accompagnano le merci esportate fuori dall’Unione Europea, avverrĂ esclusivamente in formato digitale, completando il processo di progressiva dematerializzazione avviato nel 2020-2021 ai tempi dell’emergenza Covid. I certificati d’origine sono documenti fondamentali nel commercio internazionale: loro funzione principale, quella di attestare la "nazionalitĂ " di una merce, ovvero il Paese in cui è stata interamente prodotta, estratta o dove ha subito l’ultima trasformazione sostanziale che ne ha modificato la forma o la destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Certificati d’origine delle merci da esportare, diventa tutto hi-tech