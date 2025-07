Cerimonia del Ventaglio Fontana tira le orecchie al Governo | Troppi decreti E sul Veneto | La quadra ancora non c’è Non sono ottimista

Ultimi giri di valzer prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Nella calura romana che comincia a svuotare i corridoi dei palazzi istituzionali, oggi, 25 luglio, a Montecitorio è andata in scena la tradizionale cerimonia del Ventaglio: l’appuntamento annuale in cui i giornalisti parlamentari consegnano un ventaglio simbolico al presidente della Camera – oggi Lorenzo Fontana – che, come da consuetudine, coglie l’occasione per tenere un discorso pubblico o una breve conferenza stampa per fare un bilancio sull’attivitĂ dell’Aula. E tra i primi temi affrontati, torna sul tavolo il nodo dei decreti legge: un argomento caldo, giĂ segnalato l’anno scorso anche dall’Associazione stampa parlamentare, e che Fontana rimette al centro con parole critiche verso il governo: « Continuerò la mia battaglia per ridurre le decretazioni d’urgenza ». 🔗 Leggi su Open.online