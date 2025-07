Cerimonia dei traguardi | l’amministrazione premia 170 giovani riminesi per il loro cammino scolastico

Un lungo applauso ha aperto giovedì sera (24 luglio) la “Cerimonia dei Traguardi” all’Arena Francesca da Rimini, dove 170 giovani - ragazze e ragazzi diplomati nelle scuole superiori riminesi - sono stati premiati dall’amministrazione comunale per aver affrontato con tenacia e passione il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: cerimonia - traguardi - amministrazione - giovani

Al via il GIFFONI FILM FESTIVAL Il Sindaco Francesco Squillante ha partecipato questo pomeriggio alla cerimonia di inaugurazione della 55ÂŞ edizione del #GiffoniFilmFestival, ideato e fondato da Claudio Gubitosi, alla presenza del Presidente della Region Vai su Facebook

Cerimonia dei traguardi: l’amministrazione premia 170 giovani riminesi per il loro cammino scolastico; Cerimonia dei traguardi: l'amministrazione premia 170 giovani riminesi per il loro cammino scolastico; Cerimonia dei Traguardi: l’Amministrazione comunale saluta e premia 170 giovani riminesi per il loro cammino scolastico.

Rimini celebra i suoi giovani: 170 studenti premiati per il percorso scolastico - Un lungo applauso ha aperto ieri sera la “Cerimonia dei Traguardi” all’Arena Francesca da Rimini, dove 170 giovani — ragazze e ragazzi diplomati nelle scuole superiori riminesi — sono stati premiati ... Segnala altarimini.it

La scuola in festa all’Arena. Premiati i traguardi raggiunti, impegno e valori protagonisti - Cerimonia per i 170 diplomati delle superiori, celebrati non solo i voti, ma il cammino, l’impegno e il valore delle relazioni. msn.com scrive