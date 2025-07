Cerca casa sui social insulti e tentata truffa

Centosessanta euro semplicemente per vedere una casa in affitto in pieno centro a Pordenone. È successo a una coppia di Reggio Calabria che si è messa alla ricerca di un immobile per potersi trasferire. Le difficoltà le conosciamo: prezzi esorbitanti, pochi appartamenti disponibili, una richiesta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: casa - cerca - social - insulti

Donna accoltellata davanti ai figli, si cerca il marito: l'allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina, 2 maggio, in centro a San Secondo.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio su mandato della procura di Pavia. A partire da questa mattina all'alba, mercoledì 14 maggio, i militari hanno svolto una.

DIRETTA Cosenza-Cesena, il Cavalluccio cerca i punti playoff in casa di una squadra già retrocessa - Il Cavaluccio cerca i punti necessari per i playoff in casa di un Cosenza già retrocesso, allo stadio San Vito 'Gigi Marulla' i silani di Alvini giocano solo per l'onore.

Quando era a casa davanti al computer diventava "Anonimo 582" e passava agli insulti sui social sotto falso nome. È il caso di Alessandra Durante, che dopo essere stata scoperta si è dimessa dal suo ruolo al Comune di #Lecco. Via Instagram sono poi arriva Vai su Facebook

Cerca casa sui social, insulti e tentata truffa; Botte e insulti a moglie e figlia: uomo allontanato da casa dopo la denuncia; Caso Gergiev, insulti e odio social per la pianista Giulia Mazzoni.

Brasiliano cerca lavoro: insulti social - Il Resto del Carlino - un aiuto per trovare un lavoro e la risposta di una donna è "torna a casa tua". Riporta ilrestodelcarlino.it

Insulti social dopo gesto razzista a calciatore: tifoso Chester si ... - Insulti social dopo gesto razzista a calciatore: tifoso Chester si suicida/ 52enne impiccatosi in casa Choc in Galles dove un tifoso di calcio del Chester, Andrew Hewitt di anni 52, si è tolto la ... Si legge su ilsussidiario.net