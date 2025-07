Centro degradato e senza regole Forza Italia contro il Dem Baldi

La San Miniato dipinta dal consigliere comunale Dem Simone Baldi, fa infuriare anche Forza Italia. L’attacco è su lavori pubblici, parcheggi, gestione della movida, disagi dei commercianti e criticità per i residenti. Insomma è su tutto il sistema San Miniato. Il coordinamento azzurro "è basito dalle affermazioni del consigliere Baldi in ordine alla situazione del centro storico ", si legge in una nota. "E’ evidente che egli si fa portatore di una visione imposta dal suo partito – attacca Forza Italia –. Un partito che fin dal dopoguerra ha sempre fatto quello che più si confaceva alle logiche del proprio sistema di potere: in questa occasione si è superato arrivando a mistificare la realtà". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Centro degradato e senza regole". Forza Italia contro il Dem Baldi

In questa notizia si parla di: baldi - centro - forza - italia

