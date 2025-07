Centella asiatica | i benefici della cosiddetta erba della longevità

Ingrediente cosmetico e nutrizionale prezioso per la pelle del viso e di supporto in caso di gambe gonfie e cellulite, la Centella asiatica √® un ingrediente cosmetico molto apprezzato per la sua capacit√† di lenire i rossori e stimolare la micro-circolazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Centella asiatica: i benefici della cosiddetta ¬ęerba della longevit√†¬Ľ

In questa notizia si parla di: centella - asiatica - benefici - cosiddetta

Questo siero viso alla centella asiatica fa della filosofia less is more il suo più grande pregio - Ne avete sicuramente già sentito parlare: Skin1004 Madagascar Centella Ampoule è il siero made in Korea più famoso online. Secondo vogue.it

I Sieri viso alla Centella asiatica da provare questa estate - Al contrario, tra sole, salsedine, vento caldo e sbalzi termici, è proprio nei mesi ... Si legge su msn.com