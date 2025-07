C' è sudore e sangue La perizia dei legali di Stasi sull' impronta 33 I pm | È di Sempio

Sarebbe stata ultimata la perizia dei consulenti della difesa di Alberto Stasi sull'impronta 33, effettuata attraverso la fotografia della stessa in assenza del reperto fisico. A dirlo è il Tg1, secondo il quale nella relazione verrebbe riportato che l'impronta è intrisa di sudore e sangue. Per i tecnici, si legge nella relazione, si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale. L'impronta è stata attualmente attribuita dalla procura ad Andrea Sempio anche se la sua difesa sostiene che non ci siano gli estremi per una attribuzione certa perché l'impronta sarebbe "strisciata" sul muro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

