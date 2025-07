Prato, 25 luglio 2025 - Dalla retrocessione in Serie A2 ai campioni d'Italia in carica. E' il percorso che sta per compiere Lorenzo Ciampolini, che ha lasciato nelle scorse ore i Cavalieri Union per unirsi al Rovigo. E' stata proprio la societĂ veneta, che nella scorsa stagione ha centrato l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia, ad annunciare l'arrivo del giocatore classe 2002. Il ventitreenne seconda linea, cresciuto nei Cavalieri (ha debuttato a 18 anni in Serie A) è stato uno degli elementi-cardine del XV di Alberto Chiesa nella ultime stagioni, riuscendo a dare un contributo importante anche nell'ultima annata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cavalieri, Lorenzo Ciampolini passa al Rovigo campione d'Italia