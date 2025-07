Catastrofe a Gaza scontro tra Europa e Usa

La mossa congiunta dei tre leader: «Subito il cessate il fuoco». L’Onu: «Il 25% dei bimbi è denutrito». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Catastrofe a Gaza, scontro tra Europa e Usa

In questa notizia si parla di: catastrofe - gaza - scontro - europa

Perugia, i gruppi civici della maggioranza: "Catastrofe umanitaria per Gaza, raccolta fondi per aiutare la popolazione" - Un "atto politico importantissimo" e "un’iniziativa concreta di solidarietà ". "Negli ultimi giorni, la situazione nella Striscia di Gaza ha raggiunto livelli di gravità senza precedenti", denunciano i gruppi civici di maggioranza Anima Perugia, Orchestra per la vittoria e Perugia per la Sanità .

Gaza / Azione contro la fame: serve accesso illimitato e immediato per evitare una catastrofe umanitaria - Gli ingressi di aiuti restano minimi: l’intera popolazione di Gaza è ancora a rischio estremo di fame e malattie.

L'Unione europea: "A Gaza catastrofe, scorte alimentari esaurite" - " La situazione a Gaza è catastrofica, gli aiuti che Israele ha autorizzato ad entrare a Gaza sono una goccia nell'oceano.

Catastrofe a Gaza, scontro tra Europa e Usa https://lastampa.it/esteri/2025/07/26/news/gaza_carestia_scontro_europa_usa-15247052/?ref=twhpv… Vai su X

TRAGEDIA STRADALE - Drammatico scontro auto-moto, muore un uomo Vai su Facebook

Catastrofe a Gaza, scontro tra Europa e Usa; Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì. Scontro sul riconoscimento della Palestina - Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti; Ue, 'a Gaza catastrofe, scorte alimentari esaurite'.

Gaza, la denuncia del medico: "Mangio un pasto ogni due giorni, stiamo morendo di fame anche noi" - L’Onu: «Il 25% dei bimbi è denutrito» «La catastrofe umanitaria alla quale assistiamo a Gaza deve finire immediatamente». Si legge su lastampa.it

Francia, Germania e Regno Unito fanno pressione su Israele per porre fine alla "catastrofe umanitaria" a Gaza - L'appello di Francia, Germania e Regno Unito giunge all'indomani dell'annuncio a sorpresa del presidente francese Emmanuel Macron del riconoscimento da parte della Francia della statualità palestinese ... Segnala msn.com