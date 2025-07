Catania lotta ai parcheggiatori abusivi | 10 persone sanzionate in pochi giorni Sequestrati i guadagni

Rafforzati i controlli estivi su strade e litorale. La Polizia di Stato intensifica la sua azione contro i parcheggiatori abusivi a Catania, inserendosi in un piĂą ampio piano di potenziamento dei servizi di controllo del territorio, attuato in tutta la provincia durante il periodo estivo. L'obiettivo è prevenire reati e garantire il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate da residenti e turisti, come strade, piazze e aree costiere. Azione decisa della Questura di Catania. La Questura ha avviato un'operazione mirata per contrastare l'attivitĂ illegale dei parcheggiatori abusivi, approfittando dell'afflusso di turisti nelle aree centrali e balneari della cittĂ .

Giugliano a testa alta: lotta, emoziona, ma il sogno play off si ferma a Catania - Cuore, orgoglio e voglia di lottare fino all’ultimo pallone. Il Giugliano saluta i playoff di Serie C Now 2024/25 con onore, dopo una gara intensa e combattuta al “Massimino”, dove i padroni di casa del Catania si impongono 3-2.

Catania, movida sicura, i controlli nel fine settimana: lotta ai parcheggiatori abusivi - ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione interforze per la sicurezza della movida. Nel fine settimana appena trascorso, il centro storico di Catania è stato al centro di un’intensa attività di controllo interforze, coordinata dalla Questura su disposizione del Questore, con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e sicurezza durante la movida.

Catania, lotta all’abusivismo commerciale: sequestri e sanzioni in tutta la città - ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati in diversi quartieri della città . Nei giorni scorsi, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato una vasta operazione congiunta in più zone della città per contrastare l’abusivismo commerciale.

