Castiglione della Pescaia si conferma modello di sostenibilità rurale | settima Spiga Verde consecutiva

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche nel 2025, per il settimo anno consecutivo, Castiglione della Pescaia conquista la Spiga Verde, prestigioso riconoscimento nazionale che premia i comuni rurali impegnati in uno sviluppo sostenibile. Il titolo, assegnato da Fee Italia (Foundation for Environmental Education), è stato consegnato questa mattina a Roma, presso la Sala Convegni del CNR, e ritirato dalla sindaca Elena Nappi. Un risultato che testimonia l’ impegno costante dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione delle risorse agricole locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Castellina in Chianti vince la Spiga Verde; Castiglione della Pescaia si conferma “Comune rurale”: assegnate le Spighe verdi 2025; Castiglione della Pescaia confermato Comune rurale 2024 con la 'Spiga verde' oltre che come località turistica balneare con la 'Bandiera blu'.

Castellina in Chianti vince la Spiga Verde