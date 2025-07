Castelvenere riunione dei Circoli PD della Valle Telesina con il segretario provinciale Cacciano

Comunicato Stampa Interventi su aree interne e Festa dell’UnitĂ del 30 agosto: partecipazione attiva e fiducia nel Centrosinistra Giovedì sera 24 luglio si è svolta un’importante e molto partecipata Assemblea dei Circoli di Valle Telesina, nella sede territoriale del Circolo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelvenere, riunione dei Circoli PD della Valle Telesina con il segretario provinciale Cacciano

In questa notizia si parla di: circoli - valle - telesina - castelvenere

Rotary Club Valle Telesina | Telese Vai su Facebook

; Concluso il progetto “Nuove Direzioni” del Rotary Club Valle Telesina; Da Telese a Castelvenere (Bn): una giornata in vigna con bicicletta elettrica.

A Castelvenere riunione dei circoli Pd della Valle Telesina - Giovedì sera 24 luglio si è svolta un’importante e molto partecipata Assemblea dei Circoli di Valle Telesina, nella sede territoriale del Circolo “Davìd M. Da msn.com

Benevento, furti in valle Telesina: scattano denunce e sequestri - I numerosi furti registrati in valle Telesina hanno tenuto per settimane i cittadini con il fiato sospeso. ilmattino.it scrive