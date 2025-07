Caso Yara Gambirasio per i legali di Massimo Bossetti non è uscita viva dal centro sportivo | nuova ipotesi

La versione di Massimo Bossetti sulla morte di Yara Gambirasio. I suoi legali contestano la prova del dna e puntano a riaprire il processo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caso Yara Gambirasio, per i legali di Massimo Bossetti "non è uscita viva dal centro sportivo": nuova ipotesi

Garlasco, il genetista 'boccia' l'impronta di Andrea Sempio: «Il metodo dei pm rimette tutto in dubbio, anche il caso Yara Gambirasio» - La scienza entra in modo sempre più prepotente nelle indagini e le ultime svolte sul caso di Garlasco - con l'impronta dell'indagato Andrea Sempio trovata sul muro delle scale quasi 18.

Da Yara Gambirasio a Chiara Poggi, due incontri sui misteri più noti degli ultimi anni - L’estate è tempo di gialli e misteri, e il cosiddetto true crime, anche in Italia è ormai un’industria mediatica che vede siti, giornali, televisioni ed editori fare a gara a dare in pasto all’opinione pubblica il colpevole di turno senza processo o una teoria che ribalta del tutto la verità.

Lo spin off di "Belve" inizia con un clamoroso tu per tu con l'assassino di Yara Gambirasio - L ’attrazione fatale tra i programmi televisivi italiani e la cronaca nera (vedi alla voce Garlasco ) non ha mai fine: dopo il successo di critica e share di Belve, ora arriva lo spin-off Belve Crime.

Caso Yara Gambirasio, per i legali di Massimo Bossetti non è uscita viva dal centro sportivo: nuova ipotesi; Yara non è mai uscita viva da lì. Ora analizzeremo le nuove prove; Caso Yara: la difesa di Bossetti avrà accesso ai tracciati del Dna.

"Yara non è mai uscita viva da lì. Ora analizzeremo le nuove prove" - I legali di Massimo Bossetti sono in attesa di acquisire il materiale mai visionato per tentare una revisione del processo. Come scrive msn.com

Omicidio Yara Gambirasio, Roberta Bruzzone vs Massimo Bossetti/ “Ecco perché non confesserà mai…” - Omicidio Yara Gambirasio, Roberta Bruzzone sulla colpevolezza di Massimo Bossetti: "Perché non confesserà mai e cosa bisognava approfondire" ... Come scrive ilsussidiario.net