Caso Totti-Blasi | lui rilancia Rolex ancora in ostaggio I dettagli

Il valore sfiora i 700mila euro, ma la guerra non è ancora finita. I tempi in cui Totti e Ilary erano la coppia d’oro dello showbiz sembrano lontani secoli. Tra presunti tradimenti e carte bollate, oggi si litiga anche per i Rolex. Sì, proprio quegli orologi da capogiro che entrambi reclamano. Fino a poco fa si parlava di affido condiviso con turni d’uso quasi come fossero figli. Ma ora arriva un colpo di scena firmato Gente. I cronografi sono blindati in banca e nessuno può sfiorarli finchĂ© il giudice non dirĂ la sua. Intanto Totti si presenta con scontrini, garanzie e bonifici. Prove d’acquisto alla mano, canta giĂ vittoria. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Caso Totti-Blasi: lui rilancia, Rolex ancora in ostaggio. I dettagli

