Caso Poggi imbrattata di sudore e materiale ematico | l’impronta 33 tra scienza e controversie

Un dettaglio che potrebbe mutare il corso dell'indagine torna a infiammare il caso Chiara Poggi a Pavia, coinvolgendo ancora una volta i nomi di Alberto Stasi, condannato nel 2015, e del piĂą recente indagato Andrea Sempio. Al centro del dibattito è la traccia numero 33 – un'impronta palmare rinvenuta nel 2007 sulle scale di casa Poggi – la cui natura e attribuzione restano oggi fortemente contestate da perizie contrapposte. Secondo gli ultimi consulenti difensivi di Stasi, incarnati negli esperti Oscar Ghizzoni, Pasquale Linarello e Ugo Ricci, l'impronta non è una semplice macchia casuale o un segno fugace.

Garlasco, la battaglia sull’impronta 33 si combatte tra due fronti: i Poggi e Sempio da una parte, la Procura e Stasi dall’altra - GARLASCO (Pavia) – La battaglia tra esperti sull’ impronta 33 anticipa le divergenze anche sulle analisi genetiche, che proseguono oggi nell’incidente probatorio.

Le nuove analisi scientifiche sulle tracce trovate sul muro delle scale di casa Poggi indicano che l'impronta numero 33 — attribuita a Sempio dai pm — è stata lasciata da una mano «imbrattata di sudore e materiale ematico». Tesi contestata dai legali de...

