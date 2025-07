Caso Orlandi trovate ossa umane | cosa succede ora

– Un ritrovamento che potrebbe riaprire uno dei misteri piĂą oscuri e controversi della cronaca italiana: ossa umane sono state scoperte durante alcuni lavori di ristrutturazione nel Padiglione Monaldi dell’ospedale San Camillo di Roma. Si tratta di un edificio abbandonato da decenni, a due passi da quello che, secondo la testimonianza di Sabrina Minardi, sarebbe stato il luogo della prigionia di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983, all’etĂ di 15 anni. . Il padiglione, un tempo adibito a reparto di patologia clinica neuromuscolare, era attivo fino alla fine degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Orlandi, trovate ossa umane: cosa succede ora

