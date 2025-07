Caso orali di maturità 2025 | tanto rumore per nulla!

Fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Sul caso “maturità 2025” è proprio il caso di dirlo. Due o tre ragazzi su miglia che hanno fatto l’esame di Stato si sono rifiutati di fare l’orale per protestare contro il sistema di valutazione della nostra Scuola. Hanno trovato il modo di urlare sostanzialmente che la Scuola così com’è fa schifo (e son pure d’accordo) e gli adulti di ogni tipo e di ogni genere si son precipitati a giudicare. Al netto del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara c he ha fatto Valditara (quello è il suo ruolo in questo “teatrino estivo”) mi preoccupano quelli che si son messi a filosofeggiare sulla scelta di questi giovani dividendosi tra pro e contro e insegnando loro che “la rivoluzione non si fa così”, “che la Scuola va cambiata con le riforme”, “che non serve il clamore” eccetera eccetera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

