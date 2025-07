Caso Luiz rottura totale con la Juve | multa e cessione Intanto Comolli blinda Yildiz

Torino, 25 luglio 2025 ‚Äď √ą esploso il caso Douglas Luiz. Il mediano brasiliano non si √® presentato per i primi giorni di allenamento alla Continassa, che anticipano il ritiro in Germania, e cos√¨ la Juve sar√† costretta a prendere provvedimenti oltrech√© accelerare il processo che porter√† alla cessione. L‚Äôidea di Douglas Luiz √® tornare in Premier League e tutte le parti sono al lavoro per sistemare in tempi rapidi la questione: con il giocatore √® rottura totale. Una Premier che non solo dovrebbe¬†riaccogliere il brasiliano ma che ha anche cercato di prelevare Kenan Yildiz: in questo caso no secco di Comolli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Caso Luiz, rottura totale con la Juve: multa e cessione. Intanto Comolli blinda Yildiz

In questa notizia si parla di: luiz - caso - juve - cessione

Douglas Luiz via dalla Juve? Comolli ha già individuato il suo possibile sostituto. Nel caso in cui partisse il brasiliano… Novità sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz lascia la Juve? Comolli ha trovato il suo erede. Nel caso in cui partisse il brasiliano… Ci sono aggiornamenti sul futuro.

Douglas Luiz Juve, retroscena di Tuttosport: non ha ancora aperto a quella destinazione, preferirebbe trasferirsi lì in caso di separazione coi bianconeri…Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve: Tuttosport non ha ancora aperto a quel trasferimento, preferirebbe passare in quella squadra in caso di separazione.

Juventus, Douglas Luiz diventa un caso: assente ingiustificato alla Continassa - Il primo giorno di scuola della stagione 2025/2026 è arrivato e la Juventus si è ritrovata alla Continassa per iniziare la propria preparazione estiva con una doppia seduta d’allenamento che si concluderà nel tarso pomeriggio.

Douglas luiz non si Presenta in Ritiro L'Inter di Moratti farebbe come non fosse successo niente,Amici come Prima La #Juventus di Moggi, quella Vera, lo prenderebbe a Calci in culo+Multa Esemplare+ Fuori Rosa+Cessione Vediamo la Juve di Comolli cosa v Vai su X

Pista a sorpresa per il futuro di #DouglasLuiz: secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, anche il #Como si inserisce nella corsa! La #Juve valuta la cessione anche per risparmiare i 5 milioni di euro del suo ingaggio. Giusto lasciarlo partire per u Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz cessione forzata: i nomi che potrebbero sostituirlo; Juve, esplode il caso Douglas Luiz: assente ingiustificato al raduno, verso la cessione. Il club valuta provve; Juve, esplode il caso Douglas Luiz: assente ingiustificato al raduno, verso la cessione. Il club valuta provvedimenti disciplinari.

Caso Luiz, rottura totale con la Juve: multa e cessione. Intanto Comolli blinda Yildiz - Il brasiliano in rottura non si è presentato al primo giorno di allenamenti. Lo riporta sport.quotidiano.net

Juventus, Douglas Luiz diserta il raduno: rottura totale con la società, multa e cessione in arrivo - Il brasiliano, unico assente ingiustificato, potrebbe tornare in Premier League, ma all'orizzonte si profila una minusvalenza ... Da msn.com