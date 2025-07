Caso Garlasco perizia consulenti Stasi | Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue e sudore

(Adnkronos) – L’impronta trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi, nota come 'impronta 33', è attribuibile ad Andrea Sempio e sarebbe intrisa di sudore e sangue. Sui social del Tg1 le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi, sebbene il test – eseguito dal Ris di Parma nel 2007 – che rileva la presenza . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: impronta - caso - garlasco - perizia

Nuova prova nel caso Chiara Poggi: Impronta di Andrea Sempio trovata sulla scena del delitto - È sul muro delle scale che portano in taverna, vicino al luogo dove è stata trovata senza vita Chiara Poggi, l'impronta compatibile con quella di Andrea Sempio e individuata dalla nuova indagine sul delitto della giovane.

Garlasco, Sempio non si presenta al triplo interrogatorio e spunta un’impronta: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato.

Garlasco, il caso dell’impronta attribuita a Sempio. Repertata nel 2007 come inutile, nel 2020: “È dell’assassino” - Nel marasma della nuova inchiesta sulla nuova indagine sul delitto di Garlasco – in cui è indagato Andrea Sempio – deflagra l’attribuzione di un’impronta trovata nella taverna della villetta di via Pascoli, dove il corpo di Chiara Poggi fu trovato.

Delitto di #Garlasco: “L’impronta 33 non è di Andrea Sempio”. Secondo una relazione tecnica dattiloscopica depositata dalla difesa, l’impronta del palmo della mano destra rilevata sulla parete delle scale dove è stato ritrovato il corpo di Chiara Poggi non corri Vai su Facebook

Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue e sudore, la consulenza Stasi sul caso Garlasco; Garlasco, l'impronta 33 lasciata da una mano «imbrattata di sudore e sangue»: la perizia dei legali di Stasi; Delitto di Garlasco, nominato il perito dattiloscopista per le impronte sulla spazzatura in casa di Chiara….

Garlasco, impronta 33 "intrisa di sangue e sudore": la perizia dei legali di Stasi. I pm: "È di Sempio" - L'impronta 33 sul muro delle scale della casa di Chiara Poggi, che per i pm pavesi è di Andrea Sempio, è stata lasciata da una ... iltempo.it scrive

Garlasco, l’impronta vicino al cadavere di Chiara Poggi «è di Sempio ed è intrisa di sangue e sudore» - Le nuove analisi scientifiche sulle tracce trovate sul muro delle scale di casa Poggi indicano che l’impronta numero 33 — attribuita a Sempio dai pm — è stata lasciata da una mano «imbrattata di sudor ... Come scrive panorama.it