I funzionari del ministero della Giustizia americano hanno interrogato ieri Ghislaine Maxwell, ex fidanzata e complice del finanziere Jeffrey Epstein (entrambi nella foto), morto suicida in carcere nel 2019 dove scontava una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Il colloquio con Maxwell è avvenuto nell’ufficio della procura del tribunale di Tallahassee in Florida, dove la donna sta scontando 20 anni di carcere per il suo coinvolgimento nel traffico sessuale di minorenni, in genere ragazzine fragili e in difficoltĂ economiche. "Sta preparando nuove prove", ha anticipato il fratello di Ghislaine alla vigilia del faccia a faccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Epstein, interrogata la complice Maxwell