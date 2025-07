Emergono importanti novitĂ sul caso Epstein. Oggi, al tribunale federale di Tallahassee, in Florida, si è tenuto il secondo incontro tra il vice procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche e Ghislaine Maxwell, la socia del finanziere condannato per reati sessuali e pedofilia. La donna, anche lei condannata a 20 anni per traffico sessuale di minori, ha dato i nomi di "cento persone" legate al miliardario morto suicida in carcere nel 2019. Lo ha confermato il suo legale David Oscar Markus parlando con i media americani. “Non ha nascosto nulla” ha aggiunto il difensore della Maxwell. L’ex compagna di Epstein "ha risposto a ogni singola domanda che le è stata posta" durante gli incontri di questa settimana, ribadendo una dichiarazione rilasciata ieri dopo il primo incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Epstein, Ghislaine Maxwell ha fatto i nomi di "cento persone": le ultime rivelazioni