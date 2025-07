Caso Douglas Luiz, la Juve chiede il risarcimento al calciatore: vuole 50 milioni Chiamati gli avvocati"> La Juventus vuole un lauto risarcimento da parte di Douglas Luiz: il club piemontese vuole ben 50 milioni di euro. La Juventus dal 24 luglio, è in ritiro alla Continassa. Igor Tudor e i suoi dunque, hanno dato il via alla nuova stagione. Tutti i nuovi arrivati si sono presentati in questa fase pre-stagionale che condurrà i bianconeri alla prossima stagione: la 20252026. Obiettivo del tecnico sarà quello di fare meglio della scorsa annata. E di certo l’estate bianconera è ripartita con maggiore entusiasmo rispetto alla parte finale dell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Caso Douglas Luiz, la Juve chiede il risarcimento al calciatore: vuole 50 milioni | Chiamati gli avvocati