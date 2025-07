Caso Dj Sunset, l'assessore Romeo spiega cosa prevede l'incarico da 74 mila euro.

Dopo l'affondo dei consiglieri di Forza Italia sui costi dell'incarico da 74 mila euro per la gestione e organizzazione del format Dj Sunset Arena, arriva la replica dell'assessore alla programmazione, Carmelo Romeo, In una nota, Romeo offre una precisazione puntuale in merito alle osservazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it