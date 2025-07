Dal primo agosto il dottor Carlo Menozzi, medico di medicina generale in servizio da tempo a Casinalbo, cesserà l’attività per raggiunti limiti di età . Tutti i pazienti saranno automaticamente assegnati alla dottoressa Chiara Ferrari che prenderà servizio nello stesso ambulatorio occupato dal dottor Menozzi, via Don Giulio Maselli 21. L’Ausl di Modena ha inviato una lettera informativa, consultabile dal Fascicolo Sanitario Elettronico, a tutte le persone interessate per informarle del subentro. "L’Azienda USL è riuscita a reperire un medico nonostante le note difficoltà di reclutamento, problema ancora più significativo in un periodo come quello estivo", sottolinea la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo Federica Ronchetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casinalbo, arriva il nuovo medico: "Il reclutamento è stato difficile"