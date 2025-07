Case popolari di via Moroni Aler | Criticità per l’inosservanza della raccolta differenziata

Bergamo. Nuove problematiche di igiene nelle case Aler in via Moroni a Bergamo, nelle quali a fine giugno era stata segnalata la presenza di topi. A un mese dall’attuazione dell’intervento straordinario di pulizia degli spazi comuni del condominio, ALER Bergamo, Lecco e Sondrio segnala che, “nonostante l’impegno dell’azienda e la collaborazione con l’operatore ecologico incaricato, permangono serie criticitĂ nella gestione della raccolta differenziata, causate dalla reiterata inosservanza dei criteri per il corretto smistamento dei rifiuti da parte di alcuni inquilini”. “La mancanza di rispetto delle regole condominiali e delle piĂą basilari norme di convivenza civile sta vanificando gli sforzi messi in campo per garantire ambienti puliti, sicuri e decorosi per tutti – dichiara il Presidente di ALER Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Case popolari di via Moroni, Aler: “CriticitĂ per l’inosservanza della raccolta differenziata”

